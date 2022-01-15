В Екатеринбурге женщина, спасаясь от пожара, выпрыгнула с 12 этажа и погибла (ФОТО)

Сегодня ночью на 12-м этаже дома на Денисова-Уральского загорелась квартира. Женщина не дождалась пожарных и, пытаясь спастись от огня, спрыгнула с балкона. По словам очевидцев, она погибла. Остальные жильцы дома либо вышли из квартир сами, либо при помощи спасателей, которые подогнали к верхним этажам лестничные марши.

По официальным данным, пожар в доме на бульваре Денисова-Уральского начался в двенадцатом часу ночи.

«На площади 40 кв.м повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 12-м этаже 12-этажного жилого дома, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области. – До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуированы 13 человек, в том числе 3 детей. С помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены 5 человек».

В социальных сетях жители соседних домов пишут, что спасти удалось не всех. Одна женщина выпрыгнула с балкона верхнего этажа, не дождавшись спасателей. Она погибла на месте, – говорят очевидцы. Официально подтвердить эту информацию пока не удалось.

Тушение пожара и проливку сгоревших конструкций закончили в 01:32. Всего на пожаре работали 36 человек и 10 единиц техники.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»