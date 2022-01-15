Установлена личность женщины, выпрыгнувшей с 12 этажа из-за пожара

Полиция установила личность женщины, которая сегодня ночью выпрыгнула с балкона 12 этажа, спасаясь от пожара в своей квартире. Погибшая – 60-летняя пенсионерка. Она жила в своей квартире вместе со взрослым сыном-алкоголиком. Криминала в смерти женщины не усмотрели.

Об инциденте «Новый День» писал ранее: во время крупного пожара в квартире на 12 этаже дома на Денисова-Уральского женщина выпрыгнула с балкона. Она не дождалась спасателей, по всей видимости, сильно испугалась огня и дыма.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, оперативники установили личность погибшей. Это была 60-летняя женщина по фамилии Маркелова. В своей квартире, которая и горела ночью, она жила со своим 36-летним сыном – его во время трагедии дома не было.

«Участковые опросили соседей: они пояснили, что сын погибшей склонен к злоупотреблению спиртным, его неоднократно обнаруживали спящим на лестничной площадке. По одной из отрабатываемых полицией версий, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем, потому что предварительный очаг пожара – матрац кровати. Оснований полагать, что история носит криминальный характер, у сыщиков пока нет», – отметил полковник Горелых.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга рассказал, что по данному факту проводится проверка. Осмотр места происшествия показал, что квартира была закрыта изнутри.

«При внешнем осмотре тела женщины явных признаков криминальной смерти (огнестрельных, резаных, рубленых ран и т.д.) не обнаружено, – добавил Шульга. – Тело умершей направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти».

Следователи совместно с МЧС устанавливают причину возгорания. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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