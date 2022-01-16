Клиника неврозов записала рэп для пациентов с расстройствами

Клиника лечения неврозов «Сосновый бор» записала рэп для пациентов с расстройствами. Видео опубликовал на своей странице в инстаграме главврач больницы, главный психотерапевт Свердловской области Михаил Перцель.

«У депрессии такое некрасивое лицо! Нормальный ты, но себя ощущаешь подлецом, – поётся в песне. – Бор, «Сосновый бор» тебе поможет разобраться! Бор, «Сосновый бор», теперь ты можешь не бояться. Бор, «Сосновый бор», здесь учат падших подниматься и снова жизнью наслаждаться».

Ранее Перцель сообщил, что в 2021 году жителей Свердловской области перестал пугать коронавирус, которому было посвящено большинство жалоб годом ранее. «Жизнь вернулась в мирное русло. На первом месте среди обращений на телефон психологической помощи – снова обращения, связанные с отношениями», – сказал он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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