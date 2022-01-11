Психиатры: «Людей перестал тревожить коронавирус. Жизнь вернулась в мирное русло»

Психиатры и психологи Свердловской области констатируют, что в 2021 году жителей Свердловской области перестал пугать коронавирус, которому было посвящено большинство жалоб годом ранее. «Жизнь вернулась в мирное русло. На первом месте среди обращений на телефон психологической помощи – снова обращения, связанные с отношениями», – констатировал главный психотерапевт Свердловской области, руководитель Свердловской областной клиники неврозов «Сосновый бор» Михаил Перцель.

Напомним, в 2020 году врачи фиксировали всплеск звонков на горячую линию психологической помощи, связанных с коронавирусом. Люди были встревожены общей информационной повесткой, пандемией, локдаунами. Но сейчас уральцы привыкли, их уже не пугает Covid-19 и связанные с ним ограничения: это стало новой нормой жизни.

«В 2021 году на первом месте среди обращений на телефон горячей линии были обращения, связанные с отношениями. Это то, что для людей является важным и значимым. Мы, люди, существа социальные. Нам важно наше окружение, оно является главным ресурсом, а порой и источником стресса. На втором месте – блок обращений, связанных с проблемами с психическим здоровьем: тревога, депрессия, реакция на стресс и поиск способов совладать со своим состоянием. На третьем месте – обращения по зависимостям. Это не только зависимости от химических веществ, но и эмоциональные», – рассказал Михаил Перцель.

Главный психиатр Свердловской области и УрФО, главный врач Свердловской областной клинической психиатрической больницы Олег Сердюк согласен с коллегой.

«2021 год стал годом стабилизации, принятия ситуации. Жители Свердловской области, как и люди во всем мире, приняли наличие в своей жизни пандемии, учитывают ее в своих планах. Произошло осознание, люди научились жить в новых условиях», – отметил Сердюк.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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