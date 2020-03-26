Свердловчане стали чаще обращаться на горячую линию психологической помощи

Жители Свердловской области стали чаще обращаться к психологам на горячую линию. Об этом сказал главный психотерапевт региона Михаил Перцель, отвечая на вопрос «Нового Дня». «Постепенно растет количество звонков, люди хотят получать не только информацию из СМИ (в связи с ситуацией по коронавирусу, – прим. ред.), но и советы психологов, и мы готовы к такой ситуации. Мы, конечно, не для такой ситуации расширили число телефонов, но это становится актуально – за психологической помощью обращаться правильно», – сказал он.

Также Михаил Перцель сказал, что часть людей отказывается от личных приемов психологов и психотерапевтов в пользу дистанционных консультаций. С этим также связан рост числа звонков на горячую линию. «С одной стороны, у людей может расти тревожность, с другой, они опасаются излишних контактов, не хотят ходить на прием», – отметил он.

По его словам, ситуацию о тревожности в обществе формируют СМИ. «Они об этом пишут, опираясь, может быть, на личные взгляды, не проводя массовых срезов общественного мнения. Эту ситуацию надо изучать. По своему наблюдению я не вижу панических настроений. Даже в обществе слегка легкомысленное отношение», – сказал специалист сегодня на пресс-конференции.

Главный психиатр области Олег Сердюк также призвал журналистов быть аккуратнее. «Даже тревожный музыкальный фон за текстом в сюжете может спровоцировать тревогу. Особая ответственность на журналистах, мы на вас надеемся тоже», – сказал он.

Специалист пояснил «Новому Дню», что эксперты специально не замеряют уровень тревожности в обществе. «Можем уверенно сказать – никакой повышенной тревожности ни на амбулаторных приемах, ни на стационарах мы не видим. Эта тема на приемах не звучит», – пояснил собеседник агентства.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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