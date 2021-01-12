Психиатры рассказали, при каких симптомах после коронавируса стоит обращаться к врачу

Психиатры в Свердловской области фиксируют рост обращений среди людей, перенесших коронавирус. У многих после Covid-19 обнаруживаются легкие формы психических расстройств, которые требуют контроля со стороны докторов. Если после болезни вы чувствуете раздражительность, постоянную усталость и тревожность, появились панические атаки, то врачи рекомендуют не тянуть и обращаться за помощью.

По словам главного психиатра Свердловской области и УрФО, главного врача Свердловской областной клинической психиатрической больницы Олега Сердюка, психическое здоровье уральцев можно считать стабильным, несмотря на пандемию коронавируса. Но при этом врачи не отрицают, что Covid-19 может оказывать негативное влияние на нервную систему.

«Безусловно, коронавирус может негативно сказаться на психике любого человека, в том числе уже имеющего психические заболевания, – рассказал Олег Сердюк сегодня на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал». – Исследования проводятся во всем мире еще с начала пандемии. И сейчас уже есть данные о том, что после ковид-инфекции часто впервые диагностируют у человека психические расстройства. Мы не говорим о тяжелых расстройствах. Чаще это расстройства невротического спектра: снижение настроения, посттравматические стрессовые расстройства, как у людей, перенесших стресс, повышенная тревожность. Крайне редко – серьезные психические проблемы. Состояния, которые возникают после ковида, часто нуждаются в наблюдении специалистов. Если вы испытываете слабость, раздражительность, усталость, невозможность работать на том же уровне, как раньше, – это все может быть последствиями ковида».

По словам Сердюка, точных исследований в мире пока не очень много. Но есть данные американских врачей, по которым у 18% переболевших коронавирусом в течение трех месяцев после болезни впервые диагностировали психическое расстройство. В Италии некоторые исследователи говорят, что в определенных возрастных группах у 50% людей находили впервые расстройства после Covid-19.

В клинику неврозов «Сосновый бор» все чаще стали обращаться пациенты, которые после коронавируса столкнулись впервые с паническими атаками, рассказал руководитель больницы Михаил Перцель. «Типичное обращение у нас сегодня: приходят и говорят, что родственник переболел и с того времени начались панические атаки. Или переболел – и у него сниженное настроение. Чаще всего после коронавируса мы фиксируем депрессивные и тревожные нарушения», – отметил специалист.

Но в общей статистике обращений число запросов, касающихся Covid-19, все-таки невелико, констатируют врачи. «В основном люди обращаются по тем же проблемам, что и раньше, – взаимоотношения, свое психологическое благополучие. Люди продолжают испытывать чувства, болеют неврозами. Что касается обращений по теме коронавируса, мы фиксировали рост в конце лета – начале осени. Но постепенно все возвращается на круги своя», – прокомментировал Михаил Перцель.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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