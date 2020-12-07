Психотерапевт о депрессиях после коронавируса: «Пока это только гипотеза»

Все чаще психологическую помощь включают в медицинскую реабилитацию пациентов после Covid-19. Врачи за рубежом и в России отмечают, что в некоторых случаях у переболевших в средней или тяжелой форме после выздоровления наблюдаются тревожные состояния и нарушения сна, кто-то жалуется на ухудшение памяти. Однако говорить о прямой связи коронавируса и следующей за ним депрессии пока рано, считает главный психотерапевт Свердловской области, руководитель клиники неврозов «Сосновый бор» Михаил Перцель.

«Действительно, у некоторых переболевших отмечаются определенные невыраженные нарушения в виде повышенной утомляемости или повышенной эмоциональности. Но пока эти данные не систематизированы. Их нужно тщательно изучить, чтобы говорить о чем-то определенно. Да, вирус может вызывать деликатные нарушения со стороны центральной нервной системы, которые проявляются тревогой, астенией, депрессивными переживаниями. Но в целом очень трудно дифференцировать те психологические изменения, которые человек заметил в себе. Они действительно связаны с коронавирусом или другими проблемами, которые могут быть в жизни пациента? Ведь люди страдали тревогой, депрессией и астенией и до пандемии. Нужны научные исследования. Пока это только гипотеза», – рассказал специалист «Новому Дню».

Михаил Перцель отметил, что психотерапевты сейчас, как и все врачи, работают с огромной нагрузкой. Многие специалисты продолжают оказывать помощь в «красных зонах» (в связи с перепрофилированием больниц). Те же, кто остался трудиться по основному профилю деятельности, справляются с потоком пациентов, но очереди иногда не избежать. «При нынешних возможностях люди могут получить помощь и по телефону доверия или на онлайн-консультациях психолога. Так что какого-то коллапса тут мы не видим», – добавил собеседник агентства.

В Свердловской области число обращений жителей за психологической помощью остается высоким. «Тема коронавируса и опасности инфекции для жизни стала проявляться чаще. Теперь у каждого есть знакомые или знакомые знакомых, которые серьезно пострадали от этой болезни. Но как мы замечаем, коронавирус не всегда занимает центральное место в переживаниях большинства людей, а идет неким фоном. Конечно же, для тех, кто столкнулся с фатальными последствиями коронавируса, кто потерял близких, эта тема очень болезненна», – рассказал Михаил Перцель.

Он посоветовал свердловчанам, которых беспокоит тревожность из-за пандемии, поменьше читать непроверенную информацию о Covid-19, соблюдать меры предосторожности, чтобы не заболеть самим и не стать источником заражения (и впоследствии винить себя за это), постараться наполнить свою жизнь полезными делами даже в условиях карантинных ограничений. Если не удается самостоятельно избавиться от навязчивых мыслей о коронавирусе, нужно обращаться к специалистам. В Свердловской области работают бесплатные и круглосуточные телефоны доверия: 8-800-300-11-00 и 8-800-300-83-83.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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