Эксперты: неврозы и расстройства из-за карантина скажутся в конце лета

Возвращение к обычной жизни после снятия ограничений может вызвать всплеск психологических расстройств у свердловчан. Увеличение потока пациентов специалисты ожидают к концу лета – именно тогда ожидается «эффект демобилизации» после карантина.

Сейчас плановая помощь в психиатрических клиниках, как и во всех больницах, приостановлена. Но если пациенту нужна консультация или рецепт на лекарство, его могут принять в стационаре, сообщил на пресс-конференции главный психиатр Свердловской области Олег Сердюк. На время ограничений в психиатрических больницах начали проводить онлайн-консультации, и за два месяца врачи таким способом оказали помощь более 700 жителям области. Практику телемедицинских консультаций планируется оставить и после снятия карантина, но для этого потребуется расширить штат специалистов.

В то же время резко увеличилось количество звонков на областной «телефон доверия». За апрель поступило 7149 обращений, что в три раза больше, чем в аналогичном месяце в прошлом году. «Людей по-прежнему больше всего волнует тема взаимоотношений. На втором месте жалобы на тревожное состояние, страх, внутрисемейные конфликты. Тема Covid-19 напрямую звучит нечасто, про коронавирус упоминали лишь 7% звонивших. И то, эти обращения были не про страх заболеть, а из-за действующих ограничений. Звонят пожилые люди, которые вынуждены в одиночестве переживать самоизоляцию», – отметил Олег Сердюк. «Меня как врача как раз беспокоит, что звонков по коронавирусу не очень много. Это значит, что свердловчане либо несерьезно относятся к вирусу, либо у них срабатывает защитная реакция в виде отрицания проблемы. Я бы предпочел, чтобы жители больше обращали внимание на меры профилактики. Но и тяжелых, каких-то панических настроений в обществе мы не наблюдаем», – добавил руководитель клиники неврозов «Сосновый бор» Михаил Перцель.

Оба врача отмечают, что рост звонков на «телефон психологической помощи» скорее связан с тем, что был расширен штат специалистов на линии, поэтому появилась возможность одновременно принимать больше сообщений. В то же время Михаил Перцель отметил важность информационной политики в регионе в период пандемии. По его словам, сейчас люди мобилизуют свои ресурсы, чтобы пережить стрессовую ситуацию, но им нужна ясность, что будет происходить дальше. Неизвестность и неопределенность пугает.

«К концу лета и началу осени мы можем ожидать реакцию психологической демобилизации. Когда человек выходит из стресса, он расслабляется, и у него могут проявиться скрытые неврозы. Мы к такому готовы, резервы для расширения оказания психологической помощи есть», – добавил Михаил Перцель.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 18.05.20

Организатор спортмероприятий на Урале пойдет под суд из-за наркотиков. / Общая цена несостоявшихся из-за Covid-19 туров – 180 миллиардов рублей. / Эксперты: после открытия границ цены на поездки не вырастут – страны будут заманивать туристов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»