«Не надо изображать из себя супермена», – психотерапевт рассказал, как пережить карантин

После снятия карантина в Свердловской области может вырасти число людей, которым требуется психологическая помощь и даже терапия. Это закономерный результат длительного эмоционального напряжения в условиях самоизоляции, рассказал «Новому Дню» главный психотерапевт региона Михаил Перцель.

«Не у всех, но у части людей может возникнуть эффект эмоциональной демобилизации. Как обычно бывает: в напряженные дни все мобилизуются, собирают свои резервы, стараются держаться, а когда сложная ситуация разрешается, люди позволяют себе быть более эмоциональными, человечно реагировать на перенесенный стресс. Плюс надо помнить, что многие люди были вынуждены отложить несрочные вопросы своего душевного здоровья на будущее. После снятия ограничений они тоже появятся на приеме, и возможно им понадобится стационарная помощь. Мы к такому готовы, все условия у нас есть», – отмечает специалист.

В последнее время на телефон доверия экстренной психологической помощи действительно стало поступать больше обращений, связанных с пандемией коронавируса. Люди жалуются на чувство усталости, беспокоятся о своем здоровье и здоровье своих близких, кто-то озабочен ухудшением своего материального положения. Но число этих звонков некритично, сообщил Михаил Перцель. По словам главного психотерапевта области, большинство жителей все-таки адекватно переживают режим самоизоляции, понимая, что это вынужденная мера.

Михаил Перцель дал несколько советов, как сохранить душевное равновесие на карантине: «Самое главное, отнестись к этой ситуации конструктивно. Проблему нельзя отменить волевыми усилиями или отрицанием. Есть только один способ преодоления – выполнять рекомендации врачей и власти, набраться терпения и разума. В карантин важно соблюдать режим дня, ухаживать за собой, прихорашиваться, каждый день делать что-то, за что можно себя похвалить, идти путем маленьких достижений. Но не надо пытаться изображать из себя супермена. Сейчас многие пишут, что карантин – это время возможностей. Можно столько всего прочитать, посмотреть, выучить язык и прочее. Но если человек в этих условиях находится в стрессе, то его продуктивность падает. Не нужно требовать от себя немыслимых свершений. Относитесь к себе по-дружески, как и к своим близким. Если не получается и хочется пожаловаться, позвольте себе быть слабым. Но в таком случае лучше обратиться к профессионалам, например, позвонить на линию психологической помощи, и не нагружать близких своими проблемами или распространять на них тревожность».

Если человек чувствует себя одиноким в самоизоляции, ему нужно постараться быть полезным другим людям. «Это всегда сложный вопрос, даже в обычное время, почему человек остался один и где ему найти поддержку. Лучшая рекомендация – не ждать, что кто-то тебе поможет, а постараться сделать что-то хорошее для других. Это известный принцип бумеранга – чем больше отдаешь людям, тем больше получаешь взамен. Думаю, многие замечали, что доброжелательное отношение возвращается. Так что, по возможности, одинокие люди могли бы принять участие в каких-то проектах или акциях взаимопомощи. Сейчас во время пандемии это очень актуально. И конечно, нужно не просто переживать свое одиночество, а обращаться за помощью к психологам», – добавил Михаил Перцель.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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