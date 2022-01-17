В Свердловской области открывают собственный центр по выявлению разных штаммов и мутаций коронавируса

В Березовском откроют лабораторию, где врачи будут определять, какие именно штаммы коронавируса циркулируют в Свердловской области. Ранее биоматериал для генетических исследований направляли в Тюмень и Новосибирск.

Как рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области, Центр секвенирования возбудителей инфекционных заболеваний будет работать в Березовском. Специальную лабораторию откроют на базе отделения особо опасных инфекций ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии». Отличие нового центра от других лабораторий, занимающихся коронавирусом, – в том, что здесь есть секвенатор. Это оборудование, которое позволяет расшифровать генетический материал вируса SARS-CoV-2, который, как известно, постоянно мутирует, в результате чего и появляются новые штаммы.

«Сейчас специалисты проходят обучение для работы на секвенаторе, изучают алгоритмы дифференциации генетических вариантов вируса SARS-CoV-2. Центр секвенирования начнет работу в полную мощность в феврале 2022 года», – сообщили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре «Новому Дню» пояснили, что научными исследованиями центр заниматься не будет. Вопрос поведения разных штаммов коронавируса изучается врачами других инстанций. А в данную лабораторию будут привозить биоматериал, взятый у больных коронавирусом в Свердловской области, чтобы выявлять отдельные штаммы. Пока центр секвенирования будет работать только на регион.

Напомним, ранее биоматериал для определения штаммов коронавируса направляли для высокотехнологичного молекулярного генетического исследования в Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора и научный центр «Вектор» в Новосибирск.

Как ранее писал «Новый День», в Свердловской области выявлено уже четверо заболевших новым штаммом коронавируса «омикрон». Учитывая, что он в шесть раз заразнее «дельты», можно предположить, что число заболевших будет расти очень быстро.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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