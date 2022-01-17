Заболеваемость ОРВИ и гриппом после каникул выросла на треть: выявлено 26,5 тысячи больных

На первой неделе после новогодних каникул предсказуемо выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом: выявлено 26 486 больных, что на 32,9% больше, чем неделей ранее. По области эпидпорог превышен на 2%, по Екатеринбургу – на 42,7%.

Почти половина всех заболевших – дети до 17 лет. Максимальный уровень заболеваемости наблюдается среди детей 0-2 лет, далее – дети 3-6 лет, на третьем месте – дети 7-14 лет.

«В рамках лабораторного мониторинга за ОРВИ в лабораториях за неделю обследовано 307 человек. Доминирует риновирус – 6,8% от числа обследованных. Также выделены вирусы гриппа А (Н3N2),SARS-CoV-2, коронавирусы, аденовирусы, боковирусы», – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Больше всего заболевших ОРВИ в ЗАТО Свободный, Сухом Логу, Асбесте, Пелыме и Богдановиче. В Екатеринбурге зарегистрировано 12 472 случая ОРВИ, что выше уровня эпидпорога на 42,7% и выше уровня прошлой недели на 28%.

После каникул резко выросло и число пневмоний: в области выявлено 1085 случаев, что на 41,44% больше, чем неделей ранее.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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