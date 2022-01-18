На дистант из-за коронавируса отправили 12 классов в Екатеринбурге

Спустя неделю после окончания каникул на дистанционное обучение перевели 13 классов в школах Екатеринбурга: в 12 случаях – из-за коронавируса, в одном – из-за массовой заболеваемости ОРВИ. В садиках закрыты четыре группы: там дети болеют сезонными простудами.

«В связи со случаями выявления вирусов у учеников и в целях профилактики распространения заболевания на обучение с применением дистанционных образовательных технологий переведено 13 классов (12 – из-за коронавируса, один – из-за ОРВИ); 4 группы (ОРВИ). Все противоэпидемические мероприятия были незамедлительно проведены», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе департамента образования Екатеринбурга.

Напомним, в Екатеринбурге после праздничных выходных резко начала расти заболеваемость ОРВИ. Эпидпорог превышен уже на 42%, за неделю выявлено почти 26,5 тысячи заболевших, что на 32,9% больше, чем неделей ранее.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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