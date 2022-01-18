Семь свердловских спортсменов поедут на Олимпиаду в Пекин

В предстоящей зимней Олимпиаде в Пекине примут участие семь спортсменов из Свердловской области. Список атлетов уточнили «Новому Дню» в региональном министерстве спорта.

На Зимних Играх выступят биатлонистки Светлана Миронова и Ирина Казакевич, в качестве запасной в биатлонную сборную России также попала свердловчанка Анастасия Шевченко. В прыжках на лыжах с трамплина Свердловскую область представит Илья Маньков, в лыжном двоеборье – Самир Мастиев. За олимпийские медали в шорт-треке будет бороться Анна Вострикова, также в качестве запасной в Пекин поедет Евгения Захарова.

Олимпийские игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля. Лучшие спортсмены со всего мира сразятся за медали в 15 дисциплинах зимних видов спорта.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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