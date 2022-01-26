Министр о медальных шансах свердловских спортсменов на Олимпиаде: «Главные надежды связаны с женским биатлоном»

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт рассказал шансах уральских спортсменов на зимней Олимпиаде в Пекине получить медали. На предстоящие Игры отправятся семь атлетов, такое же представительство регион имел в Сочи-2014. На Олимпиаде в Пхенчхане из-за санкций МОК выступали только два свердловских спортсмена.

«Главные надежды связаны с тем, чтобы в Свердловской области были олимпийские медали в женском биатлоне. Первую бронзу для региона завоевала Елена Мельникова, сейчас она Чепикова (в 1992 году Мельникова стала бронзовым призером в командной эстафете, – прим. ред.). Шансы на медаль есть и в шорт-треке у Анны Востриковой. Нижний Тагил представил двух спортсменов, которые будут участвовать в Олимпийских играх. Больше шансов будет у Самира Мастиева (лыжное двоеборье). А Илья Мальков, наш 18-летний спортсмен в прыжках на лыжах с трамплина, будет прославлять Средний Урал и получит бесценный опыт, который позволит чувствовать себя в будущем гораздо увереннее», – рассказал Леонид Рапопорт на пресс-конференции.

Напомним, в женской сборной России по биатлону выступают две свердловчанки – Ирина Казакевич и Светлана Миронова. Старший тренер команды Михаил Шашилов также из Свердловской области. Олимпийские игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Екатерина Норсеева

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