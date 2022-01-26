«Смотреть из окна автобуса или «пузыря» на проезжающих спортсменов?» – уральские чиновники не поедут на зимнюю Олимпиаду в Пекине

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт не поедет вместе с уральскими спортсменами на зимнюю Олимпиаду 2022 в Пекине. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос «Нового Дня» на пресс-конференции.

«В связи с тем, что я буду занят подготовкой к саммиту «СпортАккорд» и Всемирным студенческим играм ФИСУ, я поехать не смогу, и я не уверен, что кто-то от Свердловской области поедет, потому что вы знаете, какие там правила? Из «пузыря» (места, связанные с проведением Олимпиады, будут изолированы и превратятся в своеобразный замкнутый контур, или «пузырь», – прим. ред.) в «пузырь» переходить. И ехать, чтобы смотреть из окна автобуса или «пузыря» на проезжающих спортсменов… А так-то хотелось бы, конечно», – сказал Леонид Рапопорт.

24 зимние Олимпийские игры 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. От Свердловской области туда отправятся семь атлетов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Никита Кондрашин

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