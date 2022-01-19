Заболевшие «омикроном» свердловчане приехали из-за границы, они были привиты

В Свердловской области на сегодняшний день официально зарегистрировано пока четыре случая штамма «омикрон». Все заболевшие прибыли из-за рубежа: двое из Доминиканской Республики, один из Египта и один из ОАЭ.

Как рассказали «Новому Дню» в региональном управлении Роспотребнадзора, по каждому случаю проводилось эпидрасследование. Вернувшись, туристы сдали тест на коронавирус – он дал положительные результаты – и находились на домашней изоляции. После того как методом геномного секвенирования вируса у них был обнаружен штамм «омикрон», заболевших обследовали повторно. У двоих результат теста вновь был положительным.

Санитарные врачи также обследовали людей, контактировавших с зараженными «омикроном». У одного контактного была выявлена РНК вируса, его ждет повторное обследование. Все пять человек (четыре с «омикроном» и один контактный) подлежат обязательной госпитализации. Но трое отказались ехать в больницу. Роспотребнадзор обратился в суд с исками о принудительной госпитализации. На момент публикации один иск уже удовлетворен.

В ведомстве уточнили, что зараженные «омикроном» переносят инфекцию в легкой форме. У троих был полный курс вакцинации от коронавируса, а четвертый поставил только первый компонент вакцины.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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