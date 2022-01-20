Врачи ждут постновогоднего пика заболеваемости ковидом через две-три недели

Через две-три недели ожидается пик заболеваемости Covid-19. Рост числа заразившихся ковидом, который сейчас наблюдается в Свердловской области, связан с тем, что люди активно отмечали новогодние праздники. Об этом сегодня на брифинге рассказал эпидемиолог, руководитель Единого центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов.

Он сообщил, что заболеваемость в ближайшие недели возрастет еще, а пик ожидается через две-три недели – в первой половине февраля. Сейчас в основном болеют дети, студенты и люди среднего возраста. «Сравним первую и вторую недели января. В первую неделю, в выходные, заболевали люди от 14 до 49 лет, та категория, которая отмечала праздники в общественных местах, – пояснил Харитонов. – С 10 января, когда начались занятия в школах, все сместилось на ранний возраст, а также начали активно болеть студенты и люди 30-50 лет – они пошли на работу, детей повели в учебные учреждения».

Кроме того, по сообщению эпидемиолога, в области регистрируются случаи «омикрона», нельзя исключать, что именно он виновник роста заболеваемости. Официально «омикрон» был подтвержден у четырех человек, сейчас они выздоровели.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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