30 тысяч рублей стоила красивая дата регистрации брака на «Авито»

В Екатеринбурге пытались продавать красивые даты регистрации брака, но все объявления заблокировал Авито.

На сайте объявлений «Авито» на этой неделе было размещено два объявления о продаже красивых дат регистрации брака. Первое разместили еще 16 января, зеркальную дату (22.02.2022) продавали за 30 тысяч рублей. Второе появилось на сайте сегодня днем, ценник у продавца был скромнее, всего 1500 рублей, однако и дата оказалась не такая красивая, всего лишь 05.02.2022.

Корреспонденты «Нового Дня» написали обоим продавцам, так как цены в объявлениях указаны не были. Оказалось, что на красивые даты высок спрос, поэтому продавцы устроили некий аукцион. «Отдадим за символическую плату в 1500 рублей, если кто-то предложит больше, отдадим по большей цене», – написал нам Дмитрий, который продавал пятое февраля. Торги мужчина планировал закрыть 24 января.

Когда мы написали Анжелике, продающей запись на регистрацию 22 числа, она сообщила, что желающих пожениться именно в этот день так много, что максимальная сумма, которую уже предложили покупатели – 30 тысяч рублей.

Однако оба объявления сегодня же были удалены модераторами Авито за нарушения.

В прошлом году в зеркальную дату 12 февраля 2021 года (12.02.2022) решили пожениться 444 пары. В материале «Нового Дня» психолог и таролог объясняли, почему людям так нравятся красивые даты регистрации брака.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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