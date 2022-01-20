В Свердловской области снизился темп вакцинации от Covid-19, вчера привили 17 тысяч человек

В Свердловской области и Екатеринбурге резко снизился темп вакцинации. Сейчас в день прививают на треть меньше людей, чем три месяца назад.

Как сообщил «Новому Дню» руководитель Единого центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов, в период новогодних праздников темп вакцинации значительно снизился. За вчерашний день в Свердловской области было привито чуть больше 17 тысяч человек, при этом три месяца назад, в конце октября – начале ноября, в день прививали 25-30 тысяч человек.

«Темпы после праздников нарастают, но недостаточно. Вчера в области привили чуть больше 17 тысяч, а это очень мало. Мы надеялись, что жители будут прививаться в том же темпе, что и в октябре-ноябре, – пояснил Александр Харитонов. – В последнюю неделю 2021 года мы прививали в Екатеринбурге по 200-300 человек в день, иногда и по 50 человек. 31 декабря вакцинировали 17 человек, а 1 января 32 человека. Есть такие сознательные граждане, которые сохранили свое здоровье в новогоднюю ночь и пришли на вакцинацию».

Как пояснил эксперт, охват прививок в регионе составляет 57,2%, а среди взрослого населения вакцинировано 73%. Всего в Свердловской области от ковида привито около 3 миллионов человек.

«Так как дети и подростки пока прививаться не могут, нам нужно приложить все усилия для вакцинации взрослого населения», – отметил Харитонов.

При этом когда в больницы поступит детская вакцина от коронавируса, неизвестно. «Новый День» проводил опрос среди родителей, готовы ли они поставить своим детям прививку от Covid-19. Большая часть оказалась категорически против.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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