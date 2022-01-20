Число новых случаев Covid-19 снова приближается к пиковым значениям

За сутки в Свердловской области выявлено 695 новых случаев заболевания коронавирусом, в том числе 343 – в Екатеринбурге, сообщает региональный оперштаб.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 208 071. Состояние 326 госпитализированных оценивается как тяжелое, 177 из них находятся в реанимации, в том числе 140 – на аппаратах ИВЛ. За сутки выписано 786 человек, всего – 183 147.

Также зарегистрировано 18 случаев смерти больных Covid-19, всего – 9 822.

Как уже сообщал «Новый День», последний рекорд по заражению ковидом в Свердловской области был поставлен 20 ноября 2021 года, тогда было выявлено 749 случаев заболевания. После этого заболеваемость снижалась до конца новогодних каникул.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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