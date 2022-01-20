Павел Креков предупредил ТЦ о санкциях

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков предупредил, что торговые центры вновь могут закрыть, либо ввести ограничения, если ТЦ не будут следить за ношением масок.

«Хочу предупредить все ТЦ. Если будут выявлять случаи нарушения масочного режима, и они будут носить системный характер, если требования не будут выполняться, мы будем вынуждены ограничивать работу торговой точки», – заявил Креов.

Напомним, ранее представители бизнеса с уверенностью высказывались о том, что QR-коды вряд ли вернут в ТЦ и ресторанах. Для этого нет оснований.

[15:03, Екатерина Норсеева, Ольга Тарасова

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