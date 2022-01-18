Свердловский бизнес надеется, что QR-коды больше не вернутся

Представители бизнес-сообщества заявили, что возвращать QR-режим в Свердловскую область после 20 января бессмысленно. Из-за прошлых ограничений большинство предпринимателей сильно просели по прибыли – многие до сих пор не восстановили оборот.

«Надеюсь, сейчас ограничений по QR-кодам не будет. Уже понятно, что бороться с «омикроном» QR-кодами бесполезно. Именно поэтому федеральные власти отказались рассматривать законопроект [об обязательной проверке QR-кодов в общественных местах]. Думаю, что и у региональных властей не возникнет желания заканчивать QR-каникулы. И, наверное, новых ограничений не будет», – заявил на пресс-конференции председатель Свердловского регионального отделения «Опора России» Илья Тыщенко.

Бизнес-омбудсмен Елена Артюх добавила, что сейчас количество людей с QR-кодами, конечно, больше, чем в начале ноября, когда создавались covid-free зоны. То есть при возвращении ограничений теоретически в магазины и рестораны будет приходить больше посетителей. Но если возвращать QR-режим, тогда надо снимать другие ограничения. Например, размер площади помещения на одного посетителя, ограничения по социальной дистанции и так далее. Так как в сумме это все будет избыточно.

«Новый День» также спросил у спикеров, сколько прибыли потерял бизнес во время введения covid-free зон в Свердловской области. «В первую неделю ноября, когда ввели QR-коды, выручка снизилась на 90%. Потом напряженность немного спала, по ноябрю дальше было падение на уровне 70%. В конце декабря – около 50%», – прикинул Илья Тыщенко.

Елена Артюх уточнила, что во время ноябрьского локдауна развлекательные заведения потеряли до 100% выручки, рестораны и кинотеатры – 50-70%. Напряжение удалось снизить за счет последующих корректировок губернаторского «антиковидного» указа: расширение списка документов, которые можно предъявить для входа в covid-free зону, разрешение несовершеннолетним посещать торговые центры. И только перед Новым годом, когда трафик покупателей всегда увеличивается, бизнес чуть-чуть вздохнул. Но это не помогло восстановить прежние обороты.

«Мы сейчас ждем, затаив дыхание, что будет с 21 января. Будем смотреть. Все санитарные правила и требования нужно соблюдать», – заключила Артюх.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Валентина Ярославцева

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