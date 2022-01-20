На конференцию «Единой России» делегатов будут пускать по свежему ПЦР-тесту

Делегаты отчетно-выборной конференции Свердловского отделения «Единой России» должны будут перед поездкой обязательно сдать ПЦР-тест. Об этом «Новому Дню» сообщили источники в партии.

В пресс-службе отделения подтвердили, что такая установка есть, и объяснили это тем, что на конференцию прибудет около 300 человек.

Как уже сообщал «Новый День», конференция состоится в эту субботу, 22 января. На ней планируется утвердить губернатора Евгения Куйвашева в должности секретаря отделения. Кроме того, будет избран новый состав регионального политсовета и его президиум, а также состав региональной контрольной комиссии.

Напомним, на этой неделе в городах области завершились конференции местных ячеек партии. В 31 местном отделении секретари сменились, в остальных – остались прежние. В 56 ячейках партийцы избрали своими лидерами действующих глав муниципалитетов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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