Прогноз «Нового Дня» сбылся: в крупнейших городах области ячейки ЕР возглавили мэры

В Свердловской области завершился период отчетно-выборных конференций в местных отделениях «Единой России». Как и прогнозировал «Новый День», во многих муниципалитетах партийные ячейки возглавили мэры.

Например, как уже сообщалось, в Первоуральске мэр Игорь Кабец сменил депутата гордумы Наталью Воробьеву. В Каменске-Уральском руководить единороссами будет глава города Алексей Герасимов, пишет пресс-служба региональной ячейки партии. До этого председателем отделения числился бывший мэр Алексей Шмыков, который уже год работает первым замом губернатора. В Нижнем Тагиле свой партийный пост сохранил действующий глава Владислав Пинаев. Аналогичное решение принято по главам Махнево, Заречного, Режа и других.

Прошли конференции и в районных отделениях Екатеринбурга. В Чкаловском секретарем остался бизнесмен Валерий Савельев, несмотря на проигрыш выборов в заксо коммунисту Ивачеву. В Верх-Исетском руководить ячейкой продолжит депутат заксо Сергей Мелехин. В Ленинском глава района Елена Беруашвили сменила вице-мэра, бывшего главу района Дмитрия Ноженко. В Орджоникидзевском – сохранился председатель ЕГД Игорь Володин.

В субботу, 22 января, состоится областная конференция ЕР, на которой будет решен вопрос о назначении секретарем регионального отделения губернатора Евгения Куйвашева (пока он занимает этот пост в статусе и.о.).

«Это было ожидаемо после того, как губернатора рекомендовали на пост главы областного отделения, – считает директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин. – Было понятно, что для повышения управляемости будет проведена процедура получения главами муниципалитетов постов руководителей ячеек. Здесь мы видим действие принципа подчинения, партийной дисциплины. Это должно обеспечить управляемость отделением после того, как губернатора выдвинут на следующие выборы. Это добавит предсказуемости кампании».

Пока Евгений Куйвашев не дает четкого ответа на вопрос, будет ли он участвовать в сентябрьских выборах губернатора. «Время для выдвижения действительно еще не пришло. Безусловно, мнение президента нашей страны для меня очень-очень важно. Как придет время, все решения будут приняты», – заявил глава региона на пресс-конференции 13 января.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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