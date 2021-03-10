Депутаты Каменска-Уральского единогласно избрали нового главу

Сегодня депутаты Каменска-Уральского единогласно избрали главой города Алексея Герасимова, ранее работавшего в статусе и.о. Как сообщает местный канал Рим-ТВ, за него проголосовали 24 депутата из 24 присутствующих.

Алексей Герасимов пришел в администрацию города на должность первого замглавы в 2020 году, до этого руководил Синарской ТЭЦ.

Напомним, кроме него в конкурсе участвовали еще двое: глава Синарского района Алексей Ялунин и директор школы № 25 Денис Миронов. Предыдущий мэр Алексей Шмыков подал заявление о досрочном сложении полномочий 27 января, и городская дума в тот же день его приняла: 26 января губернатор Евгений Куйвашев предложил Алексею Шмыкову перейти в областное правительство в качестве своего зама, и тот согласился.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

Каменск-Уральский. Другие новости 10.03.21

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