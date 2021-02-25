Главу Каменска-Уральского выберут 10 марта

В Каменске-Уральском завершила работу конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы города. Сегодня она заслушала программы всех трех претендентов и решила пропустить во второй тур всех.

Теперь решение за депутатами городской думы. 10 марта они должны будут проголосовать за одного из трех кандидатов, сообщает местный канал Рим-Медиа.

Как уже писал «Новый День», среди кандидатов – и.о. главы города Алексей Герасимов, глава Синарского района Алексей Ялунин и директор школы № 25 Денис Миронов. Предыдущий мэр Алексей Шмыков подал заявление о досрочном сложении полномочий 27 января, и городская дума в тот же день его приняла. 26 января губернатор Евгений Куйвашев предложил Алексею Шмыкову перейти в областное правительство в качестве своего зама, и тот согласился. Сейчас Шмыков занимается в правительстве горнодобывающей отраслью, промышленностью, сельским хозяйством и охраной природы.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

Каменск-Уральский. Другие новости 25.02.21

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