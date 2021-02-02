На кресло мэра Каменска-Уральского претендуют трое

На пост главы Каменска-Уральского претендуют только три кандидата. Среди них – два чиновника и директор школы.

Как сообщает местный холдинг «Рим-Медиа» в соцсети, среди кандидатов – и.о. главы города Алексей Герасимов, глава Синарского района Алексей Ялунин и директор школы № 25 Денис Миронов. Документы у претендентов принимали с 11 января. Сам конкурс состоится 25 февраля в 14:00.

Напомним, бывший глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков подал заявление о досрочном сложении полномочий 27 января, и городская дума в тот же день его приняла. Как уже сообщал «Новый День», 26 января губернатор Евгений Куйвашев предложил Алексею Шмыкову перейти в областное правительство в качестве своего зама, когда срок его мэрских полномочий истечет. «В ближайшее время у Алексея Викторовича истекает срок полномочий, и он принял моё предложение о переходе в правительство области на должность моего заместителя», – написал губернатор в соцсетях. Официально срок полномочий главы города Алексея Шмыкова истекает 18 марта – к этому дню уже должен быть избран по конкурсу новый мэр.

Уже 28 января губернатор подписал указ, согласно которому бывший мэр Каменска-Уральского займется горнодобывающей отраслью, промышленностью, сельским хозяйством и охраной природы: он получил контроль над министерствами промышленности и науки; природных ресурсов и экологии; АПК и потребительского рынка; департаментом ветеринарии.

Каменск-Уральский, Евгения Вирачева

Каменск-Уральский. Другие новости 02.02.21

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