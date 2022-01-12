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Среда, 12 января 2022, 11:16 мск

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Куйвашев перетрясет свердловское «Едро» – руководить отделениями будут мэры

Игорь Кабец

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, недавно возглавивший областное отделение «Единой России», меняет руководителей муниципальных подразделений партии.

По информации источников «Нового Дня», перемены ждут, например, Первоуральск, 18 января там пройдет замена руководителя местного политсовета. Нынешнего секретаря Наталью Воробьеву, прославившуюся несколько лет назад на пиар-кампании, в ходе которой она приехала на детскую площадку в дорогой меховой шубе и подарила детям несколько мешков песка, сменят на главу города Игоря Кабца. В разговоре с «Новым Днем» первоуральский мэр затруднился прокомментировать информацию о своем назначении, телефон Натальи Воробьевой не отвечает.

Источники агентства уточняют, что аналогичные перестановки ждут и другие ячейки. При этом на 22 января запланирована областная конференция «Единой России». В этот день будет утвержден секретарь регионального политсовета.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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Метки / Единая Россия

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