Роспотребнадзор: в Свердловской области выявлено 13 случаев заражения «омикроном»

По результатам геномного секвенирования SARS-CoV-2 на сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 13 случаев инфицирования штаммом «омикрон».

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, двое заразившихся недавно приехали из Доминиканской Республики, еще двое – из ОАЭ, по одному – из Египта, Турции и Казахстана. Шестеро заболевших, у которых выявлен генетически модифированный штамм вируса, за рубеж не выезжали и с приехавшими из-за границы не контактировали.

По каждому случаю проводится эпидрасследование. Все заболевшие новым вариантом вируса обследованы повторно (у трех человек результат вновь был положительным, материал от трех человек находится в работе). Семь заболевших имеют полный курс вакцинации, из них пятеро привиты отечественной вакциной, двое – зарубежными; один человек был привит только первым компонентом вакцины.

Обследован круг контактных лиц. У двух человек выявлена РНК вируса, материал направлен на секвенирование.

Как уже сообщал «Новый День», на сегодняшнем брифинге замгубернатора Павел Креков затруднился ответить, сколько в области случаев заражения штаммом «омикрон». «Пока в области идет «дельта», и «омикрон» – это законы вируса – быстро ее вытеснит. Мы еще несколько случаев отправили на специсследования, допускаю, что на самом деле «омикрон» уже увеличивается, как это произошло в Москве и Петербурге, – заявил Креков. – Сколько на самом деле случаев омикрона, сказать трудно. Их, вполне возможно, больше четырех».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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