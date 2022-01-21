За десять дней заболеваемость Covid-19 на Среднем Урале выросла в два раза

Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области вернулась к пиковым значениям. За минувшие сутки выявлено 733 новых случая, в том числе в Екатеринбурге – 375.

Оперштаб зарегистрировал 20 смертей пациентов с Covid-19. Число выздоровевших пока превышает количество новых заболевших, на 21 января врачи выписали 794 человека. В больницах в тяжелом состоянии остаются 294 пациента (128 человек лежат на ИВЛ), и 1637 человек в состоянии средней тяжести. Остальные находятся на амбулаторном лечении.

Всего десять дней назад в Свердловской области регистрировалось 366 случаев ковида. То есть заболеваемость за этот короткий срок выросла на 100%. Напомним, на Среднем Урале уже зарегистрированы случаи нового штамма «омикрон», а он более заразный по сравнению с предыдущими вариантами. Так, накануне стало известно о вспышке Covid-19 в больнице Серова. Там почти одновременно заразились 38 человек, у одного пациента при обследовании выявили «омикрон».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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