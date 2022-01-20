В больнице Серова вспышка коронавируса. У одного пациента был «омикрон»

В Серовской городской больнице закрылось неврологическое отделение из-за вспышки Covid-19 среди сотрудников и пациентов. Зарегистрировано 38 лабораторно подтвержденных случаев. У одного из лечившихся выявлен штамм «омикрон». Часть биологического материала еще исследуется, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

При эпидемиологическом расследовании выяснилось, что в больнице не было изоляции пациентов с признаками ОРВИ, а до работы допускались медицинские работники с незавершенным курсом вакцинации против коронавируса. Лабораторные исследования смывов и проб дезифенкционных средств показали неудовлетворительные результаты. Серовская больница получила предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мер. Должностным лицам медучреждения грозит «административка» по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Приказом главврача неврологическое отделение было закрыто для приема больных, по возможности максимально число пациентов выписали. Весь круг контактных лиц (это около 400 человек) были дополнительно протестированы. Также проводятся тестирования по месту жительства выписанных пациентов.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области официально зарегистрировано уже 13 случаев инфицирования штаммом «омикрон». Двое заразившихся недавно приехали из Доминиканской Республики, еще двое – из ОАЭ, по одному – из Египта, Турции и Казахстана. Шестеро заболевших, за рубеж не выезжали и с приехавшими из-за границы не контактировали. Вице-губернатор Павел Креков признал, что реальное число зараженных «омикроном» в Свердловской области никому неизвестно.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»