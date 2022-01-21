В Свердловской области за год стало на 153 тысячи избирателей меньше

Свердловский избирком обновил списки избирателей в регионе. На 1 января 2022 года в 73 муниципалитетах зарегистрировано 3 299 652 жителя, имеющих права голоса. За прошедший год это число сократилось на 152 970 человек.

Рост количества избирателей произошел только в Екатеринбурге, где на начало 2022 года зафиксировано 1,107 миллиона горожан, обладающих избирательным правом (включая 6 987 военнослужащих). Почти 73 тысячи жителей нового образованного Академического района были учтены в сведениях по Верх-Исетскому и Ленинскому района, поскольку так работает ГАС «Выборы». Также существенный прирост дал Чкаловский район, где было зарегистрировано свыше 206 тысяч горожан старше 18 лет.

Напомним, в сентябре 2022 года пройдут выборы губернатора Свердловской области. В Екатеринбурге в марте состоятся довыборы депутатов городской думы по двум округам. Избиркомы обновляют свои списки дважды в год – в январе и июле – для уточнения информации о количестве жителей, которые имеют право голосовать.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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