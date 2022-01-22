Куйвашев официально возглавил свердловских единороссов

Губернатор Евгений Куйвашев избран секретарём Свердловского отделения «Единой России».

Как передает корреспондент РИА Новый День, такое решение было принято сегодня на региональной партийной конференции. Поскольку устав ЕР предусматривает альтернативное голосование, спарринг-партнером губернатора стал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Выступая, он заявил, что уверен – делегация Нижнего Тагила поддержит кандидатуру Куйвашева, (что вызвало в зале смех).

Сам Куйвашев второй раз за месяц сообщил, что вопрос о его участии в губернаторских выборах еще не решен, но выразил готовность и дальше работать с единороссами, особенно с главами, ставшими секретарями местных ячеек. Куйвашев подчеркнул, что он никогда не дистанцировался от партии и просит коллег поступать так же.

За губернатора проголосовали 163 делегата из 166, за Пинаева – два, один бюллетень признан недействительным.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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