Президиум политсовета ЕР покинули бывший первый секретарь и мэр протестного округа

Свердловские единороссы провели ежегодную конференцию и обновили состав президиума регионального политсовета.

Из состава руководящего органа вышли член Совета Федерации Виктор Шептий и глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

Вместо них места в президиуме политсовета заняли главы Каменска-Уральского Алексей Герасимов и Березовского – Евгений Писцов.

Как уже сообщал «Новый День», Виктор Шептий много лет возглавлял свердловское отделение ЕР и ушел с поста секретаря в январе 2022 года, уступив должность губернатору Евгению Куйвашеву. В сентябре 2022 года Шептий покинул областное заксо и был делегирован в Совет Федерации вместо бывшего губернатора Эдуарда Росселя.

Дмитрий Нисковских уже несколько лет возглавляет Сысертский городской округ. Последние месяцы там не стихают протесты населения против строительства крупного полигона ТБО.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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