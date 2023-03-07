Единороссы начали искать замену Шептию

Сегодня стартовали праймериз «Единой России» не только по выборам в Екатеринбургскую гордуму, но и по довыборам в областное заксобрание по Ирбитскому одномандатном округу.

Как сообщили в пресс-службе СРО ЕР, в состав оргкомитета вошли: секретарь отделения, губернатор Евгений Куйвашев; член президиума регионального политсовета ЕР, вице-губернатор Олег Чемезов; первый замсекретаря СРО ЕР, глава Екатеринбурга Алексей Орлов; руководитель исполкома Дмитрий Жуков и другие.

Напомним, мандат депутата заксо по Ирбитскому округу освободился в сентябре 2022 года, когда заксобрание досрочно прекратило депутатские полномочия первого вице-спикера Виктора Шептия в связи с делегированием его в Совет Федерации от губернатора. В СФ Шептий стал преемником бывшего губернатора Эдуарда Росселя.

Прием документов для участия в предварительном голосовании и по довыборам в заксо, и по выборам в ЕГД проходит в региональном исполкоме партии по адресу: ул. Розы Люксембург, 7, к. 301. Время приема документов: в рабочие дни с 10:00 до 17:00 – с 8 марта по 27 апреля.

Ирбит, Елена Владимирова

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