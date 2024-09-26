Депутаты Сысерти отклонили вопрос о проведении «мусорного» референдума

Депутаты Сысертской городской думы посчитали, что вопрос о проведении местного референдума по строительству мусорного полигона относится не к муниципальным, а к региональным полномочиям.

«Ранее жители Сысертского округа с большим трудом добились того, чтобы вопрос по референдуму по строительству мусорного полигона прошел избирательную комиссию. И вот 11 депутатов посчитали, что формулировка, заявленная в референдуме, не соответствует закону. Пять депутатов поддержали референдум», – сообщает «Сысертская неделя».

Как уже сообщал «Новый День», в начале месяца противники строительства мусорного полигона в Сысертском районе с четвертой попытки зарегистрировали в местном избиркоме инициативную группу по проведению муниципального референдума. «Ошибок допущено не было! Ходатайство по проведению местного референдума зарегистрировано! Решение комиссии – направить ходатайство и приложения к нему в думу Сысертского городского округа для определения соответствия вопроса референдума действующему законодательству», – сообщили тогда «Новому Дню» активисты. Теперь они намерены оспаривать решение городской думы.

Добавим, что в Свердловской области еще ни разу не проводился референдум на муниципальном или региональном уровне, хотя такие попытки неоднократно предпринимались.

Сысерть, Елена Владимирова

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