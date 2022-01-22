Шептий стал заместителем Куйвашева

Бывший лидер свердловских единороссов Виктор Шептий стал первым заместителем нового секретаря регионального отделения ЕР Евгения Куйвашева. Ещё одним первым замом назначен мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Просто заместителем стал глава исполкома Дмитрий Жуков, замом по работе со сторонниками – депутат заксо и гонщик Сергей Карякин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все решения по назначениям принял сегодня обновленный президиум политсовета регионального отделения партии.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»