Екатеринбург затянуло едким дымом (ФОТО)

Екатеринбург к вечеру затянуло едем смогом. Воздух наполнен выхлопными газами, гарью, которые не рассеиваются. Их концентрация настолько высока, что екатеринбуржцы сегодня буквально видят, чем они дышат.
Скорость ветра сейчас в Екатеринбурге едва достигает одного метра в секунду. Метеоусловия неблагоприятны для рассеивания вредных примесей.
Екатеринбург, Елена Сычева
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