Екатеринбург затянуло едким дымом (ФОТО)

Екатеринбург к вечеру затянуло едем смогом. Воздух наполнен выхлопными газами, гарью, которые не рассеиваются. Их концентрация настолько высока, что екатеринбуржцы сегодня буквально видят, чем они дышат.

Скорость ветра сейчас в Екатеринбурге едва достигает одного метра в секунду. Метеоусловия неблагоприятны для рассеивания вредных примесей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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