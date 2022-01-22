российское информационное агентство 18+

Новогодние гадания

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 22 января 2022, 20:38 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Екатеринбург затянуло едким дымом (ФОТО)

Екатеринбург к вечеру затянуло едем смогом. Воздух наполнен выхлопными газами, гарью, которые не рассеиваются. Их концентрация настолько высока, что екатеринбуржцы сегодня буквально видят, чем они дышат.

Скорость ветра сейчас в Екатеринбурге едва достигает одного метра в секунду. Метеоусловия неблагоприятны для рассеивания вредных примесей.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия,