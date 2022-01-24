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Понедельник, 24 января 2022, 11:25 мск

Новости Екатеринбург

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Гидрометцентр: Ветра в Екатеринбурге не будет всю неделю (ФОТО)

В Екатеринбурге всю неделю не будет благоприятных условий для рассеивания вредных примесей в воздухе, передает Гидрометцентр России. Максимальная скорость ветра составит 4 метра в секунду, по прогнозу, это случится завтра, во вторник.

Сейчас ветра в уральской столице нет вообще – по данным Уральского управления по гидрометеорологии, неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе сохранятся до вечера среды.

Екатеринбург, Елена Сычева

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