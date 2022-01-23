В Екатеринбурге запретили открывать окна и выходить из дома по утрам из-за ядовитого смога

В Екатеринбурге уже сутки висит ядовитый смог. Из-за отсутствия ветра и тлеющего торфяника в районе Палкинских каменных палаток над городом повисла плотная пелена из гари, выхлопных газов и дыма. В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали, что погода, которая способствует скоплению в низких слоях атмосферы вредных примесей, сохранится ближайшие дни. «Санитарные врачи советуют жителям избегать длительного нахождения на открытом воздухе, особенно ранним утром, не открывать окна, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, использовать маски, респираторы, делать влажную уборку дома», – сообщили в ведомстве.

Там посоветовали в случае признаков отравления смогом обращаться к врачу. Симптомами могут быть одышка, кашель, бессонница, обострение хронических болезней.

Екатеринбург, Елена Сычёва

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