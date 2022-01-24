В районе ЖК «Малевич» установлено превышение ПДК вредных частиц в воздухе

Специалисты Роспотребнадзора провели замеры воздуха в трех районах Екатеринбурга с учетом жалоб жителей на неприятный запах. В мегаполисе, напомним, вторые сутки висит смог.

Эксперты оценили содержание в воздухе оксида углерода, двуокиси серы, диоксида азота, фенола, формальдегида, взвешенных веществ. В пробах, отобранных в районе ЖК «Малевич» установлено превышение предельно допустимой концентрации мелкодисперсных частиц РМ 2,5 в 1,2 раза. Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам, сообщили в пресс-службе ведомства. Результаты исследований воздуха на Эльмаше и в микрорайоне Ботаническом не показали превышений ПДК вредных веществ.

Смог окутал Екатеринбург в минувшую субботу. Из-за безветренной погоды и тлеющего торфяника в районе палкинских каменных палаток над городом повисла плотная пелена из гари, выхлопных газов и дыма. Метеорологи объявили предупреждение о загрязнении атмосферного воздуха первой степени опасности, оно действует до 20 часов 26 января.

Санитарные врачи советуют горожанам избегать длительного нахождения на открытом воздухе, особенно ранним утром, не открывать окна, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, использовать маски, респираторы, делать влажную уборку дома.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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