В Уральском институте МЧС Covid-19 подхватили 37 человек

Вспышка новой коронавирусной инфекции зафиксирована в ФГБОУ ВО «Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС России» (Екатеринбург, ул. Мира, 22).

Как сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора, диагноз лабораторно подтвержден у 37 курсантов и сотрудников института. Все инфицированные госпитализированы, так как проживают в казармах и общежитии института и могут стать источником заболевания.

Обследованы контактные лица. В институте проведена дезинфекция помещений. Анализы заболевших направлены ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» для проведения молекулярно-генетического исследования.

Кроме того, в ходе проведения эпидрасследования в институте выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Составлен протокол об административном правонарушении.

Как уже сообщал «Новый День», в Свердловской области заболеваемость Covid-19 продолжает расти рекордными темпами. За минувшие сутки выявлено 1202 новых случая инфекции. По данным регионального управления Роспотребнадзора, всего за неделю количество заражений выросло на 63,9%. Коэффициент распространения коронавируса составил 1,48 – такого не было за все время пандемии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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