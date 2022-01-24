В Свердловской области за сутки выявили 1202 новых случая Covid-19

В Свердловской области заболеваемость Covid-19 продолжает расти рекордными темпами. За минувшие сутки выявлено 1 202 новых случая инфекции. По данным регионального управления Роспотребнадзора, всего за неделю количество заражений выросло на 63,9%. Коэффициент распространения коронавируса составил 1,48 – такого не было за все время пандемии.

Напомним, первые случаи особо заразного штамма «омикрон» в Свердловской области были зарегистрированы 16 января. Зараженными оказались туристы, вернувшиеся из-за границы, инфекцию они перенесли легко. На 20 января в регионе было уже 13 случаев «омикрона», однако в тот же день появилась информация о вспышке Covid-19 в больнице Серова, где один из пациентов был с «омикроном».

На момент публикации актуальных данных о количестве случаев «омикрона» в Свердловской области нет.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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