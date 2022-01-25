Секретарь епархии высказался об «элитариях с голым пузом в ледяной воде» (СКРИНЫ)

Секретарь епархиального совета Екатеринбургской епархии игумен Вениамин (Райников) высказался в соцсети о представителях власти, которые выставляют напоказ свое купание в крещенских прорубях. Он считает, что духовной составляющей в этом нет.

«Я ничего не имею против моржевания, пусть даже и под камеры. Только в этом нет никакой духовной составляющей. Поэтому мне тут нечего комментировать. Но можно немного помечтать – а как было бы, если бы их купания реально значили что-то духовное, как у Иоанна Предтечи – покаяние и нравственное перерождение. Это было бы реально красиво. Но не могу не заметить, что фотографий элитариев с голым пузом в ледяной воде много, но нет фотографий менее травматичного способа покаяния. Аналой, на котором лежит крест и евангелие, перед ним стоит элитарий с виновато опущенной головой, у него в руках записочка, в которой выписаны грехи, элитарию так стыдно-стыдно, на записочку падают скупые мужские слёзы искреннего покаяния, в глазах жажда праведности и чистоты. Эту красоту тайком снимает пресс-служба, и тайно распространяет в тайных анонимных телеграм-каналах, а мы тайно их просматриваем и говорим: «А ведь у него есть совесть, классный мужик, проголосую за него». Если такой PR элитариев невероятен, поскольку это слишком личное, интимное, то значит купания никак не связаны с тем символом покаяния, который использовал Иоанн Креститель, а значит, купания никак не резонируют с литургической темой Крещения, а значит нам там делать нечего», – написал игумен Вениамин. Полностью его колонку о крещенских купаниях можно прочитать здесь.

Отметим, что в этом году в прорубь окунулись и губернатор Евгений Куйвашев, и глава Екатеринбурга Алексей Орлов, и первый вице-спикер заксо Виктор Шептий. Шептий и Орлов сообщили о своем купании в личных инстаграмах. Фотографию Евгения Куйвашева в проруби опубликовало агентство Znak.com со ссылкой на анонимный «источник». Как уже сообщал «Новый День», крещенские купания чиновников привлекли внимание граждан еще в 2015 году, когда губернатор со свитой окунулся в Верхотурском районе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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