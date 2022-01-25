Интернаты и дома престарелых снова перешли на «вахтовый» метод работы из-за Covid-19

Из-за резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Свердловской области всех сотрудников соцучрежений с круглосуточным пребыванием перевели на двухнедельный режим работы.

Как сообщает департамент информполитики, изменения коснулись работы 30 учреждений – детских домов-интернатов и домов престарелых и инвалидов. Суть в том, что сначала в течение 14 дней в учреждении будет безотлучно находиться одна группа сотрудников, а потом ее сменит другая.

Кроме того, во всех социальных учреждениях региона ведется мониторинг запаса дезинфицирующих средств, антисептиков и средств индивидуальной защиты, разработаны комплексы мер для профилактики.

Как уже сообщал «Новый День», в прошлый раз вахтовый метод работы в соцучреждениях Свердловской области вводился в апреле 2020 года, но не во всех, а только в тех городах, где были выявлены случаи коронавируса – на тот момент таких интернатов было 13.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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