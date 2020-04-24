Дома престарелых в городах, где есть Covid-19, перешли на закрытый режим

Некоторые социальные учреждения с постоянным пребыванием людей, такие как дома престарелых или дома для лиц с ограниченными физическими возможностями, полностью перешли на закрытый режим работы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр соцполитики области Андрей Злоказов. Он уточнил, что в Свердловской области всего 118 таких учреждений. На закрытый режим перешли 13 – в тех территориях, где уже были подтверждены случаи заражения коронавирусом. Запрещены посещения родственниками, персонал учреждений живет прямо на рабочих местах. К счастью, пока случаев заражений в таких учреждениях не зафиксировано.

Министр отметил, что, конечно, это требует дополнительных бюджетных трат и на оплату труда персонала, и на его питание, но в данной ситуации это оправдано. Персонала пока хватает, хотя система соцзащиты отправила на самоизоляцию сотрудников старше 65 лет. Привлечен резерв из числа сотрудников социально-реабилитационных отделений, которые на время эпидемии закрылись.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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