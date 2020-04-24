российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 24 апреля 2020, 14:30 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Дома престарелых в городах, где есть Covid-19, перешли на закрытый режим

Некоторые социальные учреждения с постоянным пребыванием людей, такие как дома престарелых или дома для лиц с ограниченными физическими возможностями, полностью перешли на закрытый режим работы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр соцполитики области Андрей Злоказов. Он уточнил, что в Свердловской области всего 118 таких учреждений. На закрытый режим перешли 13 – в тех территориях, где уже были подтверждены случаи заражения коронавирусом. Запрещены посещения родственниками, персонал учреждений живет прямо на рабочих местах. К счастью, пока случаев заражений в таких учреждениях не зафиксировано.

Министр отметил, что, конечно, это требует дополнительных бюджетных трат и на оплату труда персонала, и на его питание, но в данной ситуации это оправдано. Персонала пока хватает, хотя система соцзащиты отправила на самоизоляцию сотрудников старше 65 лет. Привлечен резерв из числа сотрудников социально-реабилитационных отделений, которые на время эпидемии закрылись.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 24.04.20

Екатеринбургский депутат заявил о политической травле в думе. / Росалкогольрегулирование: ограничение продажи спиртного спровоцирует толпы в магазине и нелегальный оборот. / Как долго будут действовать ограничительные меры? Опрос читателей «Нового Дня». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Самоизоляция

Свердловчане обвиняют Куйвашева в очковтирательстве и грозят голодными бунтами: «Люди скоро грабить начнут»

Жители Красноярска вышли на митинг против самоизоляции

Как долго будут действовать ограничительные меры? Опрос читателей «Нового Дня»

В Свердловской области наказали почти 3 тысячи нарушителей самоизоляции

Куйвашев: пропуска введут только в неблагополучных по коронавирусу городах

«Потеряли связь с реальностью»: москвичи возмущены отказом мэрии отменить плату за парковки

Врачи и власть просят не ездить на кладбища из-за коронавируса и клещей

Минтруд РФ рекомендовал закрыть на карантин дома престарелых вместе с сотрудниками

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Здоровье, Общество, Россия, Коронавирус из Китая, Самоизоляция,