Названа цена проезда, которая поможет решить все проблемы гортранспорта

В Екатеринбурге в ближайшее время Региональная энергетическая комиссия рассмотрит вопрос о повышении тарифа на общественный транспорт за исключением метро. Сейчас одна поездка стоит 28 рублей. Гортранс подал заявку в РЭК на повышение до 38 рублей, однако очевидно, что эту цену не согласуют. Максимум – 34 рубля, а скорее всего, и того ниже – 32 рубля. Но даже рост на 4 рубля может оттолкнуть пассажиров от пользования автобусами, трамваями и троллейбусами.

Гортранс назвал желаемую стоимость проезда в транспорте

«Любое повышение тарифа влечет отток пассажиропотока, который потом восстанавливается. Как фактически повлияет повышение тарифа, мы сможем сказать к концу весны – к началу лета. Себестоимость одной поездки 38 рублей, а 32 рубля, очевидно, не очень улучшит финансовое состояние нашего предприятия. Всех проблем производственных не решит. А если бы РЭК пошел нам навстречу и сделал тариф 100 рублей, кто-нибудь бы поехал? Сколько пассажиров мы потеряем из-за такого тарифа? Кто-то принципиально откажется, кто-то посчитает математику и купит себе «жигули» за 50 тысяч, сдаст на права», – прокомментировал главный инженер Гортранса Михаил Щипанов.

Он также рассказал, сколько денег надо, чтобы покрыть все затраты, связанные с ремонтом и обновлением подвижного состава, трамвайных путей и так далее. «Мы считали 38 рублей исходя из потребности 2021 года. А если приводить в соответствие всю нашу изношенную инфраструктуру, то не меньше 48-50 рублей смело. Не меньше», – сказал он в ответ на вопрос «Нового Дня».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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