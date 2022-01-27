После повышения транспортных тарифов в Екатеринбурге вернут единый проездной

Когда РЭК Свердловской области примет решение об увеличении предельного тарифа на проезд в общественном транспорте Екатеринбурга, мэрия введет единый проездной.

Об этом заявил сегодня в эфире радио «Город FM» зампредседателя городского комитета по транспорту Николай Вахлов. «На случай если РЭК примет такое решение, мы разработали вариант введения проездного на четыре вида транспорта. То есть для горожан этот вариант будет наиболее удобным. Дополнительно мы проработали вопрос пересадочных тарифов. Сегодня их два – 30 и 60 минут. И мы для себя предварительно приняли решение, что в тариф 60 минут будет включен метрополитен», – сообщил чиновник.

Также он заявил, что при расчете в транспорте Е-картой стоимость проезда по-прежнему будет ниже, чем при расчете наличными, но на сколько именно – не уточнил.

Как уже сообщал «Новый День», накануне главный инженер Гортранса Михаил Щипанов рассказал, сколько должен стоить проезд, чтобы покрыть все затраты, связанные с ремонтом и обновлением подвижного состава, трамвайных путей и так далее. «Если приводить в соответствие всю нашу изношенную инфраструктуру, то не меньше 48-50 рублей смело. Не меньше», – сказал он в ответ на вопрос «Нового Дня».

Сейчас одна поездка в наземном транспорте стоит 28 рублей, в метро – 32 рубля. Гортранс подал заявку в РЭК на повышение тарифа до 38 рублей, однако очевидно, что эту цену не согласуют. Максимум – 34 рубля, а скорее всего, и того ниже – 32 рубля (именно такая цифра указана в проекте постановления, размещенном на сайте РЭК). Вопрос о повышении тарифа РЭК рассмотрит в ближайший понедельник, 31 января.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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