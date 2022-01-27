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Четверг, 27 января 2022, 10:21 мск

Новости Екатеринбург

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В свердловском онкоцентре обнаружили коронавирус у сотрудников

В областном онкологическом диспансере в Екатеринбурге выявлены случаи заболевания Covid-19 среди сотрудников.

По состоянию на 26 января обнаружено 4 случая заноса инфекции в трех отделениях медучреждения. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование. Идет обследование контактных лиц. Ситуация находится на контроле, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Новый День» обратился в свердловский оперштаб за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.

Напомним, за время пандемии областной онкоцентр несколько раз частично закрывался на карантин. Ранее случаи Covid-19 выявляли у госпитализированных пациентов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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