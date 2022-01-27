В ТРЦ «Радуга Парк» открылся корнер района Солнечный (ФОТО)

Корнер района Солнечный открылся в торгово-развлекательном центре «Радуга-парк», около центрального входа. Теперь здесь можно получить всю актуальную информацию о самом молодом и прогрессивном районе города от профессиональных менеджеров.

«Менеджеры смогут рассказать посетителям «Радуга-парка» о преимуществах и перспективах района, предоставить актуальные цены на квартиры в Солнечном, подобрать с клиентом подходящую для него современную планировку, озвучить сроки сдачи строящихся жилых комплексов. Наши специалисты даже могут забронировать для вас понравившийся вариант жилья. Конечно, мы будем рассказывать и о стартах продаж квартир», – отмечает руководитель офиса продаж «Солнечный» Олеся Каметова. На днях компания «Форум-групп» объявила старт продаж новых квартир в доме рядом с «Губернаторским лицеем». Лицей, напомним, станет знаковым объектом для всей системы общего образования в регионе и для развития микрорайона Солнечный.

Корнер оборудован двумя большими экранами, где посетители смогут увидеть видеоролики о Солнечном, также здесь расположился масштабный макет района со всеми домами, социальными объектами и улицами. «После беседы мы обязательно советуем всем клиентам съездить в Солнечный, прогуляться по району, увидеть его своими глазами, почувствовать его европейскую атмосферу, – делится Олеся Каметова. – Сейчас район особенно красив вечером, когда на домах и деревьях сверкают фонари и гирлянды. Сказочная картина!». Солнечный – это один из крупнейших проектов комплексного развития территории в Уральском регионе и самый молодой район Екатеринбурга.

Компания-девелопер «Форум-групп», которая является мастер-девелопером района Солнечный, заботится о комфорте клиентов на всех этапах: от выбора квартиры и оформления сделки до полноценной жизни в новом доме. «Наши специалисты готовы организовать онлайн-встречу с менеджером или финансовым консультантом, который поможет получить одобрение банка с самыми выгодными для вас условиями. Даже сама сделка по покупке вашей новой квартиры может пройти полностью в онлайн-формате. Это несомненно удобно, быстро и безопасно», – делятся в офисе продаж «Солнечный».

Месторасположение корнера выбрано неслучайно. Рядом с ним находится гипермаркет Hoff – партнер Солнечного по проекту готовых квартир с меблировкой. «Теперь компания «Форум-групп» предлагает вам не только квартиры с чистовой отделкой, но и первые на рынке Екатеринбурга готовые квартиры уже с меблировкой. Когда мебель выбрана и готова, не нужно тратить время на походы в торговые центры, сравнивать цены, искать квалифицированных мастеров по сборке. Шкафы, кухонные гарнитуры, мебель – всё будет отражено в планировке вашей квартиры под руководством дизайнера «Форум-групп». Кроме того, установка и сборка мебели выходит выгоднее на 30-40%, чем если бы вы купили всё самостоятельно по розничной цене. Важно, что стоимость меблировки фиксируется на момент подписания договора, а гарантия на неё начнется с момента приемки квартиры. При этом мебель включена в стоимость квартиры, а значит и в ипотеку», – рассказывает о предложении руководитель офиса продаж «Солнечный» Олеся Каметова.

Корнер района Солнечный будет работать в ТРЦ «Радуга парк» ежедневно с 11:00 до 20:00.

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официальный сайт района

Екатеринбург, Елена Владимирова

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